Paura a Reggio Emilia un’auto prende fuoco improvvisamente | conducente illesa

Stamattina alle 8.30 in via Cisalpina un'auto ha preso fuoco improvvisamente. La conducente è uscita in tempo dall’abitacolo e non ha riportato ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Non si registrano danni a persone oltre alla conducente. La strada è rimasta chiusa temporaneamente durante le operazioni di spegnimento.

Reggio Emilia, 25 luglio 2026 - Paura stamattina intorno alle 8,30 in via Cisalpina, in città, dove un'auto ha preso fuoco improvvisamente. La conducente è riuscita a uscire tempestivamente dall'abitacolo: illesa. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme che hanno avvolto la vettura. https:www.ilrestodelcarlino.itvideopaura-a-reggio-emila-unauto-prende-fuoco-improvvisamente-conducente-illesa-pz4ma7dc La colonna di fumo sprigionata era visibile anche a lunga distanza. L'ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un incendio accidentale dovuto a un guasto meccanico.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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