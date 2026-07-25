Paura a Reggio Emilia un’auto prende fuoco improvvisamente | conducente illesa
Stamattina alle 8.30 in via Cisalpina un'auto ha preso fuoco improvvisamente. La conducente è uscita in tempo dall’abitacolo e non ha riportato ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Non si registrano danni a persone oltre alla conducente. La strada è rimasta chiusa temporaneamente durante le operazioni di spegnimento.
Reggio Emilia, 25 luglio 2026 - Paura stamattina intorno alle 8,30 in via Cisalpina, in città, dove un'auto ha preso fuoco improvvisamente. La conducente è riuscita a uscire tempestivamente dall'abitacolo: illesa. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme che hanno avvolto la vettura. https:www.ilrestodelcarlino.itvideopaura-a-reggio-emila-unauto-prende-fuoco-improvvisamente-conducente-illesa-pz4ma7dc La colonna di fumo sprigionata era visibile anche a lunga distanza. L'ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un incendio accidentale dovuto a un guasto meccanico.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Segui gli aggiornamenti su Reggio Emilia.
Modena, il momento il cui l'auto falcia i passanti ripreso dalle telecamere di sicurezza
Notizie e thread social correlati
Auto in corsa prende fuoco ad Agropoli: illesa la conducenteUn’auto in corsa si è incendiata ieri pomeriggio in via Fontana Saracena ad Agropoli.
VIDEO/ Auto prende fuoco mentre è in marcia: paura per il conducenteUn'auto si è incendiata mentre percorreva la complanare che collega al raccordo Benevento-Caianello nel primo pomeriggio.
Temi più discussi: Aggressioni, furti e vandalismi. Cresce la paura a Santa Vittoria; Reggio Emilia: armato in centro, fermato; Schlein, 'priorità governo cambiare legge elettorale perché ha paura di perdere'; Reggio Emilia, uomo armato in centro: fermato in Piazza Vittoria.
Comunicato dal Lab AQ16 ----- Fratelli d'Italia Reggio Emilia ha annunciato, sulle proprie pagine social, un flash mob nella mattinata di lunedì 20 luglio davanti al Lab AQ16, per chiederne lo sgombero. Dalle 10 invitiamo tutt? davanti ad AQ16 per difendere e facebook
Paura a Reggio Emilia, un’auto prende fuoco improvvisamente: conducente illesaSul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme che hanno avvolto la vettura. La colonna di fumo sprigionata era visibile anche a lunga distanza. L'ipotesi più accreditata è che ... ilrestodelcarlino.it
Il motivo per cui Kate Middleton è andata a Reggio EmiliaIl Reggio Emilia Approach è il risultato di un lavoro sui diritti dell’infanzia e sull’educazione iniziato nel secondo dopoguerra e diventato noto a livello internazionale negli anni Novanta. Non è un ... ilpost.it