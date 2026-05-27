Auto in corsa prende fuoco ad Agropoli | illesa la conducente

Un’auto in corsa si è incendiata ieri pomeriggio in via Fontana Saracena ad Agropoli. La vettura ha preso fuoco improvvisamente, ma la conducente è riuscita ad uscire dall’auto e rimanere illesa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Non sono stati segnalati danni ad altre vetture o a strutture vicine. La causa dell’incendio non è ancora stata ufficialmente accertata.

Tensione, ieri pomeriggio, ad Agropoli per via di un’auto in corsa che ha improvvisamente preso fuoco, in via Fontana Saracena. La conducente, accorgendosi dell'accaduto, è scesa dal veicolo prima che accadesse il peggio. Sul posto, i vigili del fuoco che hanno domanto le fiamme e provveduto alla. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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