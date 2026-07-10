VIDEO Auto prende fuoco mentre è in marcia | paura per il conducente

Un'auto si è incendiata mentre percorreva la complanare che collega al raccordo Benevento-Caianello nel primo pomeriggio. Il veicolo è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme, generando momenti di paura per il conducente. Non ci sono segnalazioni di feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. La causa dell’incendio non è ancora nota.

Tempo di lettura: < 1 minuto Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di oggi sulla complanare che conduce al raccordo Benevento-Caianello, dove un’autovettura è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme mentre era in marcia. Secondo una prima ricostruzione, l’incendio sarebbe stato provocato da un probabile guasto al motore verificatosi durante la circolazione. Il conducente, accortosi del fumo che fuoriusciva dal vano motore, è riuscito ad accostare tempestivamente e ad abbandonare il veicolo prima che il rogo lo avvolgesse completamente. L’uomo è rimasto fortunatamente illeso. In pochi istanti una densa colonna di fumo nero si è alzata in cielo, ben visibile anche a notevole distanza, richiamando l’attenzione degli automobilisti in transito. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Auto prende fuoco mentre è in marcia: paura per il conducente

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