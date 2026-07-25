patto italia francia per tutelare le piccole imprese del lusso

Una rappresentante del settore calzature e pelletteria ha partecipato a Roma a una sessione del Tavolo Moda del Ministero del Made in Italy. La partecipazione riguarda il patto tra Italia e Francia finalizzato alla tutela delle piccole imprese del settore del lusso. La responsabile di un’azienda di San Mauro Pascoli è anche presidente nazionale di un’associazione di categoria e fa parte di Cna Federmoda. La riunione si è svolta nell’ambito delle iniziative per supportare le imprese del settore moda.

Gessica Lombardi, titolare dell’azienda Bianco Accessori di San Mauro Pascoli e presidente nazionale del mestiere Calzature e Pelletteria, all’interno di Cna Federmoda, la scorsa settimana ha partecipato a Roma a una delle due sessioni plenarie annuali del Tavolo Moda del Ministero del Made in Italy. Al termine dell’incontro, che si è tenuto a Palazzo Piacentini, si è svolto il vertice bilaterale tra Adolfo Urso ministro delle Imprese e del Made in Italy e il ministro francese Sébastien Martin. In questa occasione, Cna Federmoda ha proposto un patto tra Italia e Francia per rafforzare la filiera europea della moda, sostenere le piccole imprese manifatturiere e contrastare la crescente pressione dei colossi dell’ultra-fast fashion. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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