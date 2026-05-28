Le piccole e medie imprese italiane sono alle prese con una burocrazia che, secondo stime recenti, costa circa 80 miliardi di euro all’anno. L’Italia si colloca tra i paesi europei più colpiti da questa situazione. Già dagli anni Novanta, le associazioni artigiane avevano evidenziato come le amministrazioni pubbliche richiedessero spesso documenti supplementari, come “moduli per chiedere i moduli”, evidenziando un sistema amministrativo complesso e ridondante.

Roma, 28 maggio 2026 – Agli inizi degli anni Novanta i vertici delle associazioni artigiane denunciavano, come simbolo dei paradossi burocratici, il ricorso da parte delle Pubbliche amministrazioni al “modulo per chiedere i moduli”. A oltre trent’anni di distanza il mostro della burocrazia è diventato cento volte più vorace e esteso. La burocrazia è diventata, come ha sottolineato amaramente l’altro giorno il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, una gravosissima tassa occulta sulla competitività, un costo enorme che si scarica su investimenti, produttività, tempi di risposta e capacità delle imprese di stare sui mercati. In Europa... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Burocrazia, una tassa da 80 miliardi. Piccole e medie imprese schiacciate. Italia tra le più colpite in Europa

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