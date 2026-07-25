Patti Smith ha celebrato i suoi ottant’anni con un concerto al Circo Massimo, attirando un pubblico di migliaia di persone. La cantante, con i capelli grigi e un’energia ancora viva, ha interpretato brani storici e nuovi, mescolando rabbia e rivoluzione. Arrivata negli Stati Uniti negli anni Sessanta, ha portato con sé le poesie di Rimbaud e la sua musica di protesta. La serata ha visto un mix di emozioni, tra passato e presente, in un’atmosfera di festa e contestazione.

I lunghi capelli irrimediabilmente scapigliati sono ormai diventati grigi, ma la grinta è la stessa con cui negli anni Settanta attraversava i marciapiedi polverosi di New York, dove arrivò nel 1967 da Chicago con pochi dollari in tasca e i versi di Arthur Rimbaud che le agitavano il cuore e la mente. Patti Smith il prossimo dicembre compirà ottant’anni, portati con la sua solita grazia sciamanica e quella fiera fragilità con cui è diventata paladina e icona di diritti civili e battaglie politiche (la più recente contro l’America di Donald Trump). E non poteva che festeggiarli in musica, con una serie di live negli Stati Uniti che... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Patti Smith in concerto al Circo Massimo, la festa per i suoi ottant'anni fra rabbia e rivoluzione

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David Gilmour e Romany Gilmour 3.10.24 Circo Massimo Roma

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