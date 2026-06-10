Vita! Il Grande Concerto al Circo Massimo
Vita! Il Concerto si terrà al Circo Massimo, portando sul palco alcune delle principali voci italiane e scienziati di fama internazionale. L’evento è dedicato alla promozione della salute e alla prevenzione, con esibizioni dal vivo e interventi scientifici. La manifestazione coinvolge pubblico e professionisti del settore sanitario, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione attraverso musica e informazione. La data dell’evento non è ancora stata comunicata.
Cosa: Vita! Il Concerto, un imponente evento musicale dal vivo che unisce le più grandi voci del panorama italiano e scienziati di fama mondiale per celebrare la salute e la prevenzione.. Dove e Quando: Roma, nella storica cornice del Circo Massimo, lunedì 22 giugno 2026.. Perché: Per lanciare un potente messaggio contro le dipendenze e a favore della longevità, devolvendo l’intero incasso a sostegno della ricerca medica del Policlinico Gemelli.. La millenaria arena del Circo Massimo si prepara ad accogliere uno degli eventi più significativi della stagione estiva romana, unendo l’intrattenimento di altissimo livello a un profondo impegno sociale. 🔗 Leggi su Ezrome.it
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Cesare Cremonini, sul palco del concerto al Circo Massimo c’era anche la nuova fidanzata Caterina LiciniDurante il concerto al Circo Massimo, tra il pubblico è stata notata anche Caterina Licini, nuova compagna di Cesare Cremonini.
Temi più discussi: VITA! | IL 22 GIUGNO IL CONCERTO-EVENTO AL CIRCO MASSIMO DI ROMA CON UN CAST DI ARTISTI STRAORDINARI; Al Circo Massimo il 22 giugno VIta! Sul palco in concerto Venditti, Annalisa, Antonacci e altri big; Vita! il concerto benefico al Circo Massimo con Bocelli, Morandi, Venditti, Cocciante; 'Vita! Il concerto', grande evento benefico, tra gli artisti Bocelli, Morandi ed Emma.
Nasce un grande evento musicale benefico, #VitaIlConcerto. Con Andrea Bocelli, Annalisa, Gianni Morandi, Biagio Antonacci, Emma, Antonello Venditti, Alessandra Amoroso, Gigi D'Alessio, Riccardo Cocciante e Il Volo. Giorgia Cardinaletti e Nek condurrann x.com
(ANSA) - ROMA, 06 GIU - Prima edizione di un grande evento musicale benefico, 'Vita! Il concerto', il 22 giugno al Circo Massimo a Roma, in occasione della giornata mondiale contro la droga e le dipendenze. Sul palco saliranno Andrea Bocelli, Annalisa, Gia facebook
Cosa succede a Chinatown stasera? Sembra che ci sia una grande festa o un concerto fuori. reddit
Vita! Il concerto arriva al Circo MassimoArriva Vita! Il concerto al Circo Massimo il 22 giugno 2026: artisti nel cast, biglietti e info utili per l'evento benefico dell'anno. lagazzettadellospettacolo.it
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