Vita! Il Grande Concerto al Circo Massimo

Da ezrome.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Vita! Il Concerto si terrà al Circo Massimo, portando sul palco alcune delle principali voci italiane e scienziati di fama internazionale. L’evento è dedicato alla promozione della salute e alla prevenzione, con esibizioni dal vivo e interventi scientifici. La manifestazione coinvolge pubblico e professionisti del settore sanitario, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione attraverso musica e informazione. La data dell’evento non è ancora stata comunicata.

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Cosa: Vita! Il Concerto, un imponente evento musicale dal vivo che unisce le più grandi voci del panorama italiano e scienziati di fama mondiale per celebrare la salute e la prevenzione.. Dove e Quando: Roma, nella storica cornice del Circo Massimo, lunedì 22 giugno 2026.. Perché: Per lanciare un potente messaggio contro le dipendenze e a favore della longevità, devolvendo l’intero incasso a sostegno della ricerca medica del Policlinico Gemelli.. La millenaria arena del Circo Massimo si prepara ad accogliere uno degli eventi più significativi della stagione estiva romana, unendo l’intrattenimento di altissimo livello a un profondo impegno sociale. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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