Vita! Il Grande Concerto al Circo Massimo

Notizia in breve

Vita! Il Concerto si terrà al Circo Massimo, portando sul palco alcune delle principali voci italiane e scienziati di fama internazionale. L’evento è dedicato alla promozione della salute e alla prevenzione, con esibizioni dal vivo e interventi scientifici. La manifestazione coinvolge pubblico e professionisti del settore sanitario, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione attraverso musica e informazione. La data dell’evento non è ancora stata comunicata.