Al Circo Massimo di Roma la prima edizione del concerto Vita in te ci credo

Da ilgiornale.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un concerto per parlare dei temi importanti legati alla vita, dal contrasto alle dipendenze e al disagio giovanile, fino all’aumento dell’aspettativa di vita che potrà essere sempre più lunga e in piena salute. Tutto questo è “Vita!”, evento in programma lunedì 22 giugno al Circo Massimo di Roma, in prima serata Eurovisione Rai1, condotto da Nek e Giorgia Cardinaletti con un cast di grandi artisti. Primi nomi annunciati Andrea Bocelli, Gianni Morandi, che proprio con Lucio Dalla cantò la famosa canzone inno a cui si ispira il concerto, Annalisa e Biagio Antonacci. “ I grandi appuntamenti musicali offrono un’opportunità unica, quella di condividere temi importanti con un pubblico vasto di tutte le età. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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