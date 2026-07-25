Patrizio Rispo si abbassa i pantaloni sul set di Un posto al sole | quello che succede appena finisce il ciak è tutto da vedere

Durante le riprese di una scena in esterna, l’attore si è abbassato i pantaloni subito dopo il ciak. L’episodio è stato filmato e condiviso sui social, attirando l’attenzione. L’afa estiva ha reso difficile lavorare all’aperto, con temperature molto elevate. Nessun altro dettaglio è stato comunicato ufficialmente riguardo all’accaduto o alle motivazioni dell’azione.

L’estate italiana non perdona nessuno, nemmeno chi lavora sotto i riflettori. Quando il termometro impazzisce e l’afa avvolge ogni cosa, anche il set televisivo più organizzato deve fare i conti con la realtà: girare scene in esterna con temperature infuocate può trasformarsi in una vera prova di resistenza fisica. E se negli uffici climatizzati milioni di italiani trovano rifugio nell’aria condizionata, chi opera all’aperto deve ricorrere all’inventiva. È esattamente quello che ha fatto Patrizio Rispo, volto storico di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 che da oltre vent’anni accompagna i pomeriggi degli italiani. L’attore napoletano, che nella serie veste i panni di Raffaele Giordano, portiere dello storico Palazzo Palladini, ha condiviso sui social un video che ha rapidamente fatto il giro del web. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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