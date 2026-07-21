Patrizio Rispo in mutande sul set di Un posto al sole lo stratagemma contro il caldo è virale | Prove di freddezza cinematografica
Un attore è stato fotografato sul set di una soap opera in mutande, mentre cerca di affrontare il caldo estremo. Per rinfrescarsi, ha adottato un metodo insolito, che è diventato virale sui social media: si è tolto le scarpe e si è seduto con i pantaloni abbassati. La scena ha attirato l’attenzione di molti, che hanno commentato l’atteggiamento come una prova di “freddezza cinematografica”. Le alte temperature stanno rendendo più difficile lavorare all’aperto.
Più che “Un posto al sole”, bisognerebbe parlare di un posto al solleone. Le temperature attuali rendono più complicati e faticosi molti lavori. Se in ufficio l’aria condizionata è la migliore alleata di milioni di impiegati, chi si trova a lavorare all’aperto deve adottare le strategie che ritiene più opportune. È questo il caso di Patrizio Rispo, vero e proprio pilastro della soap opera di Rai 3. L’attore ha condiviso un video sui social nel quale lo si vede impegnato nelle riprese in esterna dei nuovi episodi con una mise decisamente originale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Patrizio Rispo recita in mutande sul set di Un posto al sole - RTL 102.5
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