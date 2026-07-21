Patrizio Rispo in mutande sul set di Un posto al sole lo stratagemma contro il caldo è virale | Prove di freddezza cinematografica

Notizia in breve

Un attore è stato fotografato sul set di una soap opera in mutande, mentre cerca di affrontare il caldo estremo. Per rinfrescarsi, ha adottato un metodo insolito, che è diventato virale sui social media: si è tolto le scarpe e si è seduto con i pantaloni abbassati. La scena ha attirato l’attenzione di molti, che hanno commentato l’atteggiamento come una prova di “freddezza cinematografica”. Le alte temperature stanno rendendo più difficile lavorare all’aperto.