Sotto il sole di Riccione | tutto quello che c’è da sapere sul film

Sotto il sole di Riccione: trama, cast e streaming del film. Questa sera, domenica 19 luglio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Sotto il sole di Riccione, film italiano del 2020 diretto dagli YouNuts! e distribuito da Netflix. Il film prende il nome dal singolo Riccione dei Thegiornalisti, che ne fa anche da colonna sonora assieme ad altri loro successi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. In un’estate a Riccione, meta frequentata dai giovani, un gruppo di ragazzi molto diversi tra loro cerca l’amore, l’amicizia e il divertimento. Come sfondo di queste storie adolescenziali, troviamo storie di adulti che riscoprono l’amore in tarda età. 🔗 Leggi su Tpi.it

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