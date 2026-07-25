Oggi a Cerignola si svolge un evento dedicato alla pasta come simbolo antifascista. In passato, il 25 luglio 1943, la famiglia Cervi preparò pasta asciutta in una piazza di Campegine per celebrare la destituzione e l’arresto di Mussolini. La giornata è stata annunciata da un comunicato diffuso da un’associazione che promuove iniziative di memoria storica. Sono previste diverse attività, senza specificare ulteriori dettagli sugli interventi o gli organizzatori.

Di seguito un comunicato diffuso da Pietra di scarto: Il 25 luglio 1943, per festeggiare la destituzione e l’arresto di Benito Mussolini, la famiglia Cervi offrì pasta asciutta nella piazza del paese di Campegine. Sebbene sapessero che la guerra non fosse davvero terminata, decisero di festeggiare comunque l’evento, un momento di pace dopo 21 anni di dittatura fascista. Da allora, ogni anno, Casa Cervi organizza la Storica Pastasciutta Antifascista: una ricorrenza all’insegna della condivisione, dello stare insieme, dei valori di antifascismo, libertà, giustizia e democrazia della Famiglia Cervi. Accanto alla manifestazione principale, si è creata la rete delle Pastasciutte Antifasciste, che replica il gesto simbolico in tantissime località. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Pastasciutta antifascista Fra le iniziative oggi quella di Cerignola

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