Pastasciutta antifascista vescovo di Ascoli Piceno | ‘evento spostato’

La “Pastasciutta antifascista” prevista ad Ascoli Piceno si terrà in una diversa parrocchia rispetto a quella del Cuore Immacolato di Maria. L’evento è stato spostato e si svolgerà nella chiesa di San Marcello. La decisione è stata comunicata dal vescovo locale, che ha annunciato il cambio di sede. La manifestazione si svolgerà nella nuova location senza ulteriori dettagli.

ASCOLI PICENO, 13 LUG – La “Pastasciuta antifascista” ad Ascoli Piceno si farà ma in un’altra parrocchia: non più in quella del Cuore Immacolato di Maria ma a San Marcello. A riferirlo all’ANSA è il vescovo di Ascoli Piceno monsignor Gianpiero Palmieri. “Antifascismo, libertà e democrazia – sottolinea il vescovo – sono valori costituzionali che non dovrebbero appartenere né alla destra né alla sinistra, ma essere patrimonio condiviso di tutto il Paese”. Quanto accaduto, dice il presule, è il frutto di un equivoco e non di una scelta ideologica. “La richiesta ai frati – spiega – era stata presentata come una cena di beneficenza. Il parroco, un frate minore arrivato da circa un anno e originario del Kenya, non conosce a fondo la storia e il dibattito politico italiano. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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