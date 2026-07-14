Il vescovo di Ascoli ha partecipato a un evento sulla pastasciutta antifascista organizzato in una parrocchia, suscitando discussioni. La questione riguarda il coinvolgimento di figure religiose in iniziative politiche o commemorative. La vicenda ha portato a riflettere sulla neutralità delle istituzioni religiose in contesti di memoria storica. Nessuna comunicazione ufficiale ha chiarito la posizione della diocesi. La questione resta aperta, senza ulteriori dichiarazioni o decisioni ufficiali.

C’è una domanda che inevitabilmente nasce dalla vicenda della “pastasciutta antifascista” ospitata in una parrocchia della diocesi di Ascoli: se la Chiesa apre le porte a un’iniziativa dal forte significato politico, perché non fare lo stesso con un aperitivo anticomunista, dedicato alle migliaia di vittime dei totalitarismi rossi? Il vescovo Gianpiero Palmieri ha spiegato che la manifestazione non è stata cancellata ma soltanto trasferita in un’altra parrocchia, ribadendo che antifascismo, libertà e democrazia sono valori costituzionali. Una posizione che ha alimentato il dibattito ben oltre i confini delle Marche. Ma proprio nel nome della... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il vescovo di Ascoli apre alla pastasciutta antifascista? Allora benedica anche un aperitivo anticomunista: per ricordare le vittime dimenticate

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