Passante di Bologna le altre opere | 2 ponti sul Reno e il Nodo di Funo per snellire il traffico

Da ilrestodelcarlino.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due ponti sul Reno e il Nodo di Funo sono stati realizzati per alleggerire il traffico. La tangenziale di Bologna è stata ampliata e l’autostrada mantiene tre corsie. Queste opere sono incluse nel progetto complessivo del Passante.

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Bologna, 25 luglio 2026 – Bologna, la tangenziale allargata e l’autostrada sempre a tre corsie. Ma non solo. Il Passante, nel progetto, ha anche altre opere. "Aggiungi un posto a tavola che c’è un amico in più", direbbe Johnny Dorelli. E così, al Nodo di Bologna, ecco che saranno collegate altre infrastrutture attesissime, con l’avvio dei primi lavori previsto per inizio 2027. Da residenti, cittadini, enti e comitati. Il progetto, nel documento firmato dalle parti coinvolte (2,5 miliardi i miliardi inizialmente previsti), le definisce opere di adduzione. Nello specifico sono due, ovvero il ponte Chiù e l’intermedia di Pianura, ma in... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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