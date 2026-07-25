Due ponti sul Reno e il Nodo di Funo sono stati realizzati per alleggerire il traffico. La tangenziale di Bologna è stata ampliata e l’autostrada mantiene tre corsie. Queste opere sono incluse nel progetto complessivo del Passante.

Bologna, 25 luglio 2026 – Bologna, la tangenziale allargata e l’autostrada sempre a tre corsie. Ma non solo. Il Passante, nel progetto, ha anche altre opere. "Aggiungi un posto a tavola che c’è un amico in più", direbbe Johnny Dorelli. E così, al Nodo di Bologna, ecco che saranno collegate altre infrastrutture attesissime, con l’avvio dei primi lavori previsto per inizio 2027. Da residenti, cittadini, enti e comitati. Il progetto, nel documento firmato dalle parti coinvolte (2,5 miliardi i miliardi inizialmente previsti), le definisce opere di adduzione. Nello specifico sono due, ovvero il ponte Chiù e l’intermedia di Pianura, ma in... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Passante di Bologna, le altre opere: 2 ponti sul Reno e il Nodo di Funo per snellire il traffico

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Il governo è da tempo in guerra contro Bologna, si veda ad esempio il passante di mezzo con progetto approvato ma bloccato da Salvini, con cantieri di competenza comunale aperti, e con un Bignami che ne addossa al sindaco la responsabilità. Ma è solo un x.com

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