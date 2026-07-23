È stato firmato il protocollo d’intesa sul Nodo di Bologna, dopo un anno di trattative tra Ministero, Regione Emilia-Romagna, Comune e la concessionaria Autostrade. La firma segna il via libera a un’opera attesa da oltre 30 anni, secondo quanto comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile. La Regione ha commentato che ora si può partire con i lavori.

Firmato il protocollo d'intesa sul Nodo di Bologna. L'accordo, sottolinea una nota del Mit, suggella un anno di lavoro tra Ministero, Regione Emila Romagna, città di Bologna e Aspi «e va a sbloccare un'opera attesa da oltre 30 anni da tutto il territorio». Presenti all'incontro, oltre al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, anche il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale, il sindaco di Bologna Matteo Lepore e l'ad di Aspi, Arrigo Giana. Salvini ha chiesto espressamente di sbloccare quanto prima i lavori fermi da troppo tempo e i primi a partire, nel 2027, saranno l'A14 Bologna San Lazzaro - Diramazione Ravenna-Ponte Rizzoli, i Ponti di San Donino e Reno e le prime opere verdi. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Passante, siglato l'accordo sul nodo di Bologna. La Regione: «Finalmente, ora si parta»

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