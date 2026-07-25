Passante l' intesa sul nodo di Bologna piace al mondo economico | Da anni attendiamo quei cantieri

Il via libera all’accordo sul Passante di Bologna è stato accolto positivamente dal settore economico. L’intesa prevede anche l’ampliamento dell’A14 con una quarta corsia e l’allargamento della A13. Da anni si aspettavano i lavori sui cantieri, ora confermati. La notizia è stata commentata come una risposta alle esigenze di sviluppo e miglioramento delle infrastrutture. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi di realizzazione o sui costi.

Il mondo economico plaude all’intesa sul Passante di Bologna, che porta in dote anche l’ampliamento dell’A14 con la quarta corsia e l’allargamento della A13. «Da anni attendiamo i cantieri nel nodo di Bologna — tira un sospiro di sollievo il presidente di Confindustria Emilia-Romagna, Riccardo Fava —. Al di là dei protocolli che si sono sprecati in questi anni, attendiamo l’avvio ed il completamento delle opere. Una migliore mobilità incide sia sulla qualità della vita di tutti noi, sia sullo sviluppo economico. Il Passante, ma anche le altre infrastrutture prioritarie attese in regione, non riguarda solo la mobilità, ma la competitività di tutta l’Emilia-Romagna e del Paese». 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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