Due modelle e diverse persone comuni sono state fotografate nelle strade durante le riprese di «The Cal» 2027 in India. Le immagini mostrano soggetti in ambienti urbani e rurali, catturati in momenti spontanei. Le riprese sono avvenute in diverse località del paese. Non ci sono dettagli su eventuali autorizzazioni o permessi rilasciati. La produzione ha coinvolto cittadini e professionisti locali. Nessuna altra informazione è stata resa nota sulle modalità di svolgimento delle riprese.

«Ci sono così tanti universi in un unico spazio. Tutto accade contemporaneamente e tu devi aspettare che si allinei con te. Sento ogni città, ogni stato, la sabbia, le montagne e l’oceano. E poi c’è l’emozione e poi c’è il colore. È come un’esplosione, ma se riesci ad allinearti con essa, allora sei in grado di trovare la pace in tutto questo insieme». L’India, secondo Avani Rai, non puoi raccontarla se non la senti. E il Calendario Pirelli 2027 prova a farlo affidandosi a tre grandi fotografi. Per la prima volta nella sua storia l’iconico The Cal è stato realizzato contemporaneamente da Sølve Sundsbø, già autore del Calendario Pirelli 2026, dal maestro indiano Raghu Rai, scomparso poco dopo l’avvio del progetto e dalla figlia Avani Rai chiamata a portare a termine l’opera del padre. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Passaggio in India per «The Cal» 2027: le protagoniste sono modelle e gente comune, ritratte nelle strade

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CA/CMA Inter Income Tax Amendments | Finance Act 2025 | For May/Jun 26, Sep/Dec 26 & Jan 27 Attempts

Notizie e thread social correlati

Rider sulle strade di Milano: il Comune ferma il lavoro nelle ore più calde, la Regione invece rimanda “al 2027”Il Comune di Milano ha deciso di sospendere o ridurre l’attività dei rider nelle ore più calde della giornata.

Dall'Inter campione d'Italia al Monza: le 20 protagoniste della Serie A 2026-2027Il 5 giugno verrà presentato il calendario della Serie A 2026-2027, con l'inizio del campionato previsto per il 23 agosto.

Si parla di: Pirelli: l’India protagonista di The Cal, tra muse e volti della strada; The Cal 2027 é dedicato all’India -.

Passaggio in India per Louis VuittonIl boato della folla non lascia dubbi, alla sfilata Louis Vuitton stanno arrivando le star amate dal grande pubblico e amiche da sempre di Pharrell Williams, mente creativa dell’uomo per la maison di ... milanofinanza.it