Il 5 giugno verrà presentato il calendario della Serie A 2026-2027, con l'inizio del campionato previsto per il 23 agosto. La stagione vedrà coinvolte 20 squadre, tra cui l’Inter, campione d’Italia, e il Monza. Il calendario includerà tutte le partite di andata e ritorno, con date e orari che saranno comunicati in seguito. La stagione si concluderà nel maggio 2027.

È il Monza la ventesima squadra che prenderà parte al prossimo campionato di Serie A: la squadra lombarda segue così Venezia e Frosinone che avevano ottenuto la promozione diretta finendo ai primi due posti della classifica di Serie B dopo 38 giornate. La nuova Serie A sarà così composta (elenchiamo le squadre nell'ordine della posizione finale della stagione 2025-26): Inter (campione d'Italia), Napoli, Roma, Como, Milan, Juventus, Atalanta, Bologna, Lazio, Udinese, Sassuolo, Torino, Parma, Cagliari, Fiorentina, Genoa, Lecce, a cui si aggiungono appunto, Venezia, Frosinone e Monza. Il prossimo campionato inizierà il 23 agosto e terminerà il 30 maggio 2027. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dall'Inter campione d'Italia al Monza: le 20 protagoniste della Serie A 2026-2027

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

14 SPETTATORI TRAVOLTI E UN CAMPIONE PERDUTO - L'incidente drammatico di Von Trips

Notizie e thread social correlati

Serie A, ecco quando l’Inter può diventare campione d’Italia: tutte le combinazioniL'Inter ha accumulato 78 punti e deve ancora disputare cinque partite, mentre il Napoli, con 66 punti, ne ha sei rimaste da giocare.

Diretta gol Serie A LIVE: l’Inter è campione d’Italia!Nella 35ª giornata di Serie A viene trasmessa in diretta la cronaca delle partite, con risultati, tabellini e moviole aggiornate in tempo reale.

Temi più discussi: Bologna-Inter, la guida completa al match; CALCIO: Bologna-Inter, fuochi d’artificio al Dall’Ara, finisce 3-3; Serie A: la classifica finale 2025/2026; Lautaro: Mai via dall'Inter. La terapia mi ha aiutato quando non segnavo. Da bimbo facevo la fame, ma ero felice.

Ecco la distribuzione dei ricavi posizione per posizione in classifica per la stagione 2025/26, dall’Inter campione fino al Pisa fanalino di coda (Calcio e Finanza) x.com

L'uomo tornato dalla morte ha riportato l'Inter con sé. Nessuno si aspettava che un allenatore con solo 13 partite vincesse il campionato dopo un inizio modesto, ma questo è Chivu, sempre in ascesa, sempre a sfidare le aspettative. Il casco fa le proprie regole reddit

L’Inter è campione d’ItaliaDomenica l’Inter ha battuto il Parma per 2-0 e ha vinto il campionato con tre giornate d’anticipo. Al momento ha infatti dodici punti in più della squadra seconda in classifica (82, contro i 70 del Na ... ilpost.it

Inter CAMPIONE D’ITALIA: le parole di Chivu, Marotta, Dimarco e Thuram dopo il 21° scudettoL’Inter è Campione d’Italia per la 21^ volta. Dopo il successo per 2-0 contro il Parma, i nerazzurri conquistato ... fantamaster.it