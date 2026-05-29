Dall' Inter campione d' Italia al Monza | le 20 protagoniste della Serie A 2026-2027

Da gazzetta.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 5 giugno verrà presentato il calendario della Serie A 2026-2027, con l'inizio del campionato previsto per il 23 agosto. La stagione vedrà coinvolte 20 squadre, tra cui l’Inter, campione d’Italia, e il Monza. Il calendario includerà tutte le partite di andata e ritorno, con date e orari che saranno comunicati in seguito. La stagione si concluderà nel maggio 2027.

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È il Monza la ventesima squadra che prenderà parte al prossimo campionato di Serie A: la squadra lombarda segue così Venezia e Frosinone che avevano ottenuto la promozione diretta finendo ai primi due posti della classifica di Serie B dopo 38 giornate. La nuova Serie A sarà così composta (elenchiamo le squadre nell'ordine della posizione finale della stagione 2025-26): Inter (campione d'Italia), Napoli, Roma, Como, Milan, Juventus, Atalanta, Bologna, Lazio, Udinese, Sassuolo, Torino, Parma, Cagliari, Fiorentina, Genoa, Lecce, a cui si aggiungono appunto, Venezia, Frosinone e Monza. Il prossimo campionato inizierà il 23 agosto e terminerà il 30 maggio 2027. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Dall'Inter campione d'Italia al Monza: le 20 protagoniste della Serie A 2026-2027
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