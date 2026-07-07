Rider sulle strade di Milano | il Comune ferma il lavoro nelle ore più calde la Regione invece rimanda al 2027
Il Comune di Milano ha deciso di sospendere o ridurre l’attività dei rider nelle ore più calde della giornata. La decisione è stata presa tramite un’ordinanza emessa oggi. La Regione, invece, ha risposto alla richiesta di un rappresentante di Italia Viva di intervenire sulla questione, rimandando la discussione alla fine del 2026 o all’inizio del 2027.
Oggi il Comune di Milano ha emanato un'ordinanza volta a ridurre o a sospendere il lavoro dei rider nelle ore più calde. L'assessore regionale Bertolaso invece, sollecitato sulla questione dalla consigliera di Italia Viva, Lisa Noja, ha rimandato le decisioni "al 2027". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Segui gli aggiornamenti su Milano.
Notizie e thread social correlati
Milano, il Comune ferma i rider nelle ore più calde. E i sindacati chiedono strumenti di sostegno per compensare i guadagni persiA Milano, il Comune ha disposto il divieto di consegne da parte dei rider durante le ore più calde della giornata.
Puglia: ordinanza su lavoro nelle ore più calde Firmata dal presidente della RegioneIl presidente della Regione Puglia ha firmato un’ordinanza che limita il lavoro nelle ore più calde della giornata.
Temi più discussi: Rider, l’analisi della Cgil sulle buste paga: Gli aumenti? Solo pochi spiccioli; Red Bull Genova Cerro Abajo 2026, back-to-back di Roger Vieira: il rider brasiliano vince dominando la terza edizione, la seconda di fila; Requiem per un giovane rider e non solo. Quante giovani vite spezzate sulle strade negli ultimissimi tempi!; La pista delle Valle Olona è l’autostrada dei rider.
Rider sulle strade di Milano: il Comune ferma il lavoro nelle ore più calde, la Regione invece rimanda al 2027Oggi il Comune di Milano ha emanato nel pomeriggio un'ordinanza volta a ridurre o a sospendere il lavoro dei rider nelle ore più calde ... fanpage.it
I Rider Days andati in scena a Pescara hanno confermato una formula che mette al centro il territorio, le persone e le storie che nascono lungo la strada. In questo video ripercorriamo l’edizione 2026: dai tour guidati dai motoclub locali alle strade meno conos facebook
Tour de France 2026 kicks off with a 19.6 km team time trial in Barcelona. The stage results rely on each team's best rider’s time, with individual GC times carried by all riders and a 30% maximum time gap rule to avoid elimination. Special sectors will … x.com
Rider, l’analisi della Cgil sulle buste paga: Gli aumenti? Solo pochi spiccioliLa denuncia del sindacato: meccanismo che vanifica i ritocchi verso l’alto in accordo con la Procura. Sotto i 10 euro le integrazioni una tantum per i mesi scorsi. E la subordinazione resta un mirag ... msn.com