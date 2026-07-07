Rider sulle strade di Milano | il Comune ferma il lavoro nelle ore più calde la Regione invece rimanda al 2027

Notizia in breve

Il Comune di Milano ha deciso di sospendere o ridurre l’attività dei rider nelle ore più calde della giornata. La decisione è stata presa tramite un’ordinanza emessa oggi. La Regione, invece, ha risposto alla richiesta di un rappresentante di Italia Viva di intervenire sulla questione, rimandando la discussione alla fine del 2026 o all’inizio del 2027.