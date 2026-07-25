Partite amichevoli pre-campionato della Premier League oggi | resoconti risultati gol con la sconfitta dell’Aston Villa la vittoria dello Hull e l’Everton tenuto dal Bolton
Oggi si sono disputate alcune partite amichevoli pre-campionato della Premier League. L'Aston Villa ha subito una sconfitta, mentre Hull ha ottenuto una vittoria. L'Everton è stato impegnato contro il Bolton, risultato che si è concluso con la vittoria dell'ultima squadra. Le partite sono state giocate sabato e sono state riportate da fonti sportive specializzate.
2026-07-25 23:17:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. I club della Premier League hanno continuato la preparazione per la stagione 202627 giocando amichevoli sabato. I campioni di Europa League dell’Aston Villa hanno subito una sconfitta di misura contro il Porto nella capitale portoghese, mentre i nuovi arrivati??di alto livello dell’Hull City hanno vinto comodamente mentre la preparazione alla nuova stagione continua per le 20 squadre della Premier League. L’Everton, nel frattempo, ha giocato uno stallo senza reti contro gli avversari del campionato. Porto-Aston Villa: campioni di Europa League battuti di poco. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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