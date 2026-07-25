Partite amichevoli pre-campionato della Premier League oggi | resoconti risultati gol con la sconfitta dell’Aston Villa la vittoria dello Hull e l’Everton tenuto dal Bolton

Notizia in breve

Oggi si sono disputate alcune partite amichevoli pre-campionato della Premier League. L'Aston Villa ha subito una sconfitta, mentre Hull ha ottenuto una vittoria. L'Everton è stato impegnato contro il Bolton, risultato che si è concluso con la vittoria dell'ultima squadra. Le partite sono state giocate sabato e sono state riportate da fonti sportive specializzate.