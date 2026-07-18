Il Wrexham ha battuto il Manchester United 1-0 in un’amichevole a Helsinki. Il gol decisivo è stato segnato da Sam Smith sei minuti prima dell’intervallo. La squadra della Premier League ha subito la sconfitta contro il club di categoria inferiore. Durante la partita, il Santos ha mostrato segnali di prontezza, mentre Yoro ha giocato come terzino destro.

2026-07-18 18:55:00 Il web non parla d’altro: Sam Smith cantava per il vincitore del Wrexham sei minuti prima dell’intervallo mentre il club del campionato batteva il Manchester United, avversario della Premier League, in un’amichevole allo Stadio Olimpico di Helsinki. Poco dopo aver colpito di testa la propria traversa su lancio di Mason Mount, l’attaccante Smith si è infilato senza marcatura mentre la squadra di Phil Parkinson ha colto di sorpresa lo United su una rimessa in gioco. L’allenatore dello United Michael Carrick ha scelto una squadra titolare forte tra cui Leny Yoro, Luke Shaw, Mason Mount, il nuovo acquisto Andrey Santos, Bryan Mbeumo, Patrick Dorgu, Joshua Zirkzee e il capitano Harry Maguire. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Man United – Wrexham 0-1: resoconto, risultato, gol mentre Sam Smith condanna la squadra della Premier League alla sconfitta nell’amichevole pre-campionato con Santos che “sembra pronto” e Yoro come terzino destro

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