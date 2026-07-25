Partire da soli non fa più paura | gli italiani scelgono la libertà del viaggio in solitaria

Sempre più italiani optano per viaggi in solitaria, lasciando alle spalle le motivazioni tradizionali come mancanza di compagnia o coincidenze di ferie. I dati indicano un aumento delle prenotazioni di soggiorni e tour individuali, con un incremento percentuale rispetto agli anni precedenti. Le agenzie di viaggio hanno registrato una crescita nel segmento dei viaggi singoli, anche tra le fasce di età più giovani. La scelta di partire da soli si conferma come una tendenza in crescita nel settore turistico nazionale.

Una volta partire da soli poteva sembrare una soluzione di ripiego: nessun amico disponibile, ferie non coincidenti, una relazione appena finita. Oggi il viaggio in solitaria viene sempre più spesso scelto intenzionalmente. Non come fuga dalla compagnia degli altri, ma come occasione per riprendersi il controllo del proprio tempo, seguire i propri ritmi e decidere senza dover continuamente negoziare. È soprattutto questa promessa di autonomia a conquistare gli italiani. Secondo un sondaggio condotto da OnePoll per eDreams, il 42 per cento sceglierebbe di viaggiare da solo per godere della massima libertà di movimento: il dato più alto tra i Paesi analizzati e superiore alla media internazionale, ferma al 38 per cento. 🔗 Leggi su Panorama.it

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