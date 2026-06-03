Un’azienda specializzata in viaggi organizzati ha analizzato un aumento significativo di giovani sotto i 35 anni che scelgono di partire da soli. Questi viaggi in solitaria sono in crescita rispetto agli anni precedenti e rappresentano una tendenza tra chi vede l’esplorazione come un modo per sviluppare la propria identità. La modifica nelle preferenze di viaggio si riflette in un numero crescente di prenotazioni di pacchetti individuali.

Il concetto di viaggio sta subendo una mutazione genetica, guidata da una generazione che non intende più l’esplorazione come una semplice parentesi ricreativa, ma come un tassello fondamentale della propria identità e crescita personale. Negli ultimi anni, si è assistito al definitivo sdoganamento dei viaggi organizzati in solitaria, una formula che fino a un decennio fa veniva guardata con sospetto o relegata a contesti puramente religiosi o di nicchia. Oggi, al contrario, partire da soli per unirsi a un gruppo di sconosciuti è diventato il nuovo standard del turismo esperienziale, specialmente tra i nati dopo il 1990. Questa tendenza non... 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it

© Nuovasocieta.it - Viaggio organizzati in solitaria: l’analisi di Stograntour sul boom di under 35 che scelgono questa soluzione

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