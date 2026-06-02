ROMA – “Ottant’anni fa gli italiani scelsero la Repubblica. Scelsero la libertà, la democrazia, il futuro. Da allora il nostro Paese ha attraversato sfide e cambiamenti profondi, costruendo istituzioni solide e conquistando libertà, diritti, crescita e opportunità. Viva la Repubblica. Viva l’Italia”. È quanto scrive sulla sua pagina Facebook il leader di Italia Viva, Matteo Renzi (foto), in occasione della festa del 2 giugno. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - 2 giugno, Renzi: “Ottant’anni fa gli italiani scelsero la libertà”

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