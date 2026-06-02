2 giugno Renzi | Ottant’anni fa gli italiani scelsero la libertà
Il 2 giugno ricorre il 78° anniversario della nascita della Repubblica italiana. In questa giornata, si ricorda la scelta degli italiani di adottare la forma repubblicana, abbandonando la monarchia. La data segna l’esito del referendum istituzionale tenutosi nel 1946, con la decisione di istituire una Repubblica democratica. La celebrazione si svolge con cerimonie ufficiali, mentre si evidenzia il ruolo della Costituzione come fondamento della nazione.
ROMA – “Ottant’anni fa gli italiani scelsero la Repubblica. Scelsero la libertà, la democrazia, il futuro. Da allora il nostro Paese ha attraversato sfide e cambiamenti profondi, costruendo istituzioni solide e conquistando libertà, diritti, crescita e opportunità. Viva la Repubblica. Viva l’Italia”. È quanto scrive sulla sua pagina Facebook il leader di Italia Viva, Matteo Renzi (foto), in occasione della festa del 2 giugno. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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