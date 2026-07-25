Parcheggi riservati ai residenti spesso occupati | è ora di finirla
I parcheggi riservati ai residenti nel centro storico sono spesso occupati da non residenti, causando lunghe attese e frustrazione tra i cittadini. La situazione si aggrava in un’area già carente di spazi disponibili, rendendo difficile trovare un posto. Le proteste sono cresciute tra chi vive e lavora nel quartiere, lamentando l’uso improprio e la mancanza di controlli. La questione rimane irrisolta nonostante le segnalazioni e le richieste di intervento.
Quello che doveva essere una sicurezza, in un mondo di marcata carenza di parcheggi in centro storico, diventa un incubo fatto di attese, arrabbiature, e sconforto. Questi sono i sentimenti dei residenti del centro storico di Bagnacavallo che pagano un abbonamento annuale per poter usufruire in maniera esclusiva di un posto auto, definito dalle strisce gialle, nella parte coperta del parcheggio di Santa Chiara. "Sono anni che paghiamo 220 euro all’anno per poter avere questo servizio – spiega Mario Bet –, ma spesso ci ritroviamo il posto occupato da altri. Questo succede soprattutto quando il tempo non promette nulla di buono oppure durante le maggiori feste del paese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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