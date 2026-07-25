Parcheggi riservati ai residenti spesso occupati | è ora di finirla

Notizia in breve

I parcheggi riservati ai residenti nel centro storico sono spesso occupati da non residenti, causando lunghe attese e frustrazione tra i cittadini. La situazione si aggrava in un’area già carente di spazi disponibili, rendendo difficile trovare un posto. Le proteste sono cresciute tra chi vive e lavora nel quartiere, lamentando l’uso improprio e la mancanza di controlli. La questione rimane irrisolta nonostante le segnalazioni e le richieste di intervento.