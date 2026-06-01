Parcheggi riservati a disabili parte la caccia ai ' furbetti' del parcheggio

Da modenatoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tra il 3 e il 18 giugno, la polizia locale di Modena avvierà controlli nei parcheggi riservati ai disabili. Verranno verificati i permessi e la regolarità delle soste, con l’intento di identificare eventuali utilizzi impropri. Le operazioni si svolgeranno su tutto il territorio comunale, concentrandosi sulle aree dedicate ai disabili per contrastare i cosiddetti 'furbetti' del parcheggio.

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Caccia ai 'furbetti' dei parcheggi. È l'obiettivo della campagna di controlli mirati della polizia locale di Modena in programma, sul territorio comunale, da mercoledì 3 a giovedì 18 giugno. In particolare, la campagna va nella direzione di tutelare il diritto alla mobilità delle persone con. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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