caro parcheggi ritocchi alla sosta ai non residenti

Le tariffe per la sosta in strada e in alcuni parcheggi coperti sono state aumentate a Brescia, mentre rimangono invariate per i residenti. L’aggiornamento delle tariffe, approvato dalla Giunta comunale, riguarda le tariffe che erano ferme dal 2014. La decisione interessa sia le aree di sosta pubbliche che alcuni parcheggi in struttura. La modifica si applica a tutte le categorie di utenti non residenti.

Aumentano le tariffe per chi parcheggia a Brescia, salvo che per i residenti. La Giunta comunale ha approvato l’aggiornamento delle tariffe della sosta su strada e di alcuni parcheggi in struttura, che erano ferme dal 2014. Nelle aree a parcometro la tariffa oraria sarà di 3 euro nella Zona A (da 2,40), 2,10 euro nella Zona B (da 1,50) e 1,60 euro nella Zona C (oggi 1,20), anche per i veicoli elettrici, mantenendo invariata l’articolazione del sistema e i limiti massimi di sosta previsti. Le modifiche tariffarie interesseranno anche cinque dei 16 parcheggi in struttura gestiti da Brescia Mobilità. Nei parcheggi Vittoria, Arnaldo, Stazione e... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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