Paolo Fresu con David Linx e Gustavo Beytelmann con Trama latina | l' omaggio alla cultura sudamericana alla Casa del Jazz
Venerdì 24 luglio alla Casa del Jazz si è svolto il concerto del progetto «Trama latina» con Paolo Fresu alla tromba e flicorno, David Linx alla voce e Gustavo Beytelmann al piano. L’evento fa parte del festival Summertime ed è dedicato a un omaggio alla cultura sudamericana. La performance si è concentrata sull’esecuzione di brani che richiamano sonorità e ritmi latinoamericani. La serata ha visto l’interazione tra i tre musicisti, con un repertorio focalizzato sui temi del progetto.
Paolo Fresu alla tromba e flicorno, con David Linx alla voce e Gustavo Beytelmann al piano, venerdì 24 luglio alla Casa del Jazz, per il festival Summertime, con il progetto «Trama latina». Un omaggio ad alcuni grandi compositori e interpreti della cultura sudamericana, da Pablo Milanés a Milton Nascimento a Astor Piazzolla. I tre musicisti hanno scritto, composto e adattato testi per un tributo che ha unito continenti e culture, tessendo una tela musicale che lega il passato al presente. Pubblico numeroso e lunghi applausi. . 🔗 Leggi su Video.corriere.it
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0072 Paolo Fresu, David Linx, Gustavo Beytelmann - Trama Latina (2026)
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