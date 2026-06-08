L' omaggio a Miles Davis di Paolo Fresu aprirà la settima edizione di Jazz in vigna

L'associazione Algos che gestisce il Monk Jazz Club di Catania ha varato il calendario della settima edizione di “Jazz in vigna”, il jazz club open air organizzato alla Tenuta San Michele di Santa Venerina. Il debutto domenica 28 giugno con “Around Miles”, l'omaggio al mito americano della tromba. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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Paolo Fresu omaggia Miles Davis a diMartedì con il brano 'Berlin'

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