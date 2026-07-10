Maggio Musicale Fiorentino | via alla stagione estiva Dal Barbiere di Siviglia al jazz di Paolo Fresu
È iniziata la stagione estiva del Maggio Musicale Fiorentino. L’Orchestra e il Coro si esibiranno con un programma che comprende il classico “Il Barbiere di Siviglia”, musica jazz con Paolo Fresu e una selezione di colonne sonore di Morricone. Gli spettacoli si svolgeranno in diverse date, con un repertorio che attraversa generi e stili musicali. La programmazione prevede anche concerti dedicati a vari generi musicali.
L’Orchestra e il Coro del Maggio spazieranno con disinvoltura dal repertorio lirico tradizionale alle contaminazioni jazz, fino a una grande colonna sonora di Morricone. Così commenta il sovrintendente Carlo Fuortes: “La nostra programmazione estiva in Cavea nasce con il desiderio di aprire le porte del Teatro alla città, parlando a un pubblico ampio, curioso e diversificato di cittadini e, perché no, di turisti. Portare l’opera e i grandi concerti sul nostro splendido teatro sul tetto del teatro o a Pratolino per il Musart Festival, significa proporre un’esperienza culturale informale, inclusiva, trasversale e di alto livello. Dalla... 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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Dalla lirica al jazz, al via la stagione estiva del Maggio musicale fiorentino. Dall'11 luglio gli spettacoli saranno all'aperto, sul tetto del teatro #ANSA x.com
Mercoledì 15 luglio 2026 Concerto da camera – Artisti del Coro del Maggio Musicale Fiorentino Castello Di Sant'Ellero Accoglienza dalle ore 20:30. Inizio concerto ore 21:15. Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Sant’Ellero dalle ore 20:1 facebook
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