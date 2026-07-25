Jannik Sinner ha deciso di non partecipare al Masters 1000 di Montreal, confermando quanto già affermato da Paolo Bertolucci, che aveva dichiarato come sia irrealistico puntare a vincere nove titoli Masters in un anno e che si dovesse concentrarsi sugli US Open. La scelta del giocatore si inserisce in questa strategia, secondo quanto dichiarato pubblicamente. Bertolucci aveva espresso questa opinione alcune settimane prima della decisione, rafforzando la propria posizione con questa conferma.

Paolo Bertolucci lo aveva detto con largo anticipo e la decisione di Jannik Sinner di rinunciare al Masters 1000 di Montreal non ha fatto altro che rafforzare una convinzione che l’ex azzurro sosteneva da settimane. Il forfait del numero uno del mondo, infatti, ha definitivamente archiviato le suggestioni di chi immaginava una stagione da “9 su 9” nei tornei Masters 1000, scenario che Bertolucci aveva sempre considerato del tutto irrealistico. La conferma è arrivata subito dopo l’ufficializzazione del ritiro del campione altoatesino dal torneo canadese. Sul proprio profilo X, l’ex finalista di Coppa Davis ha commentato la notizia con la consueta vena ironica, limitandosi a un eloquente: “C he sorpresa!!! “, accompagnando il messaggio con il comunicato ufficiale degli organizzatori. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Paolo Bertolucci: “Assurdo pensare a vincere 9 Masters1000 in un anno, si punta agli US Open”

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