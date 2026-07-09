La semifinale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic si svolge sulla superficie erbosa. Sinner ha affrontato il match con determinazione, mentre Djokovic ha mostrato la sua esperienza. La partita si sta giocando sui dettagli tecnici e sulla resistenza fisica dei due tennisti. La sfida prosegue con punti molto combattuti, in un incontro che ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Gli occhi del tennis mondiale sono puntati sulla sfida più attesa di Wimbledon: la semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Un confronto che promette spettacolo e che arriva dopo un percorso opposto per i due protagonisti: l’azzurro parte da favorito, mentre il campione serbo proverà a confermare ancora una volta la sua straordinaria capacità di superare i limiti dell’età. Bertolucci: “Sinner ha imparato dalla sfida di Melbourne”. A presentare il match è stato Paolo Bertolucci, voce tecnica di Sky, che ha analizzato la sfida ricordando anche il precedente di Melbourne, dove Djokovic riuscì a imporsi dopo una partita combattutissima.... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Sinner-Djokovic, Bertolucci punta sull’azzurro: “Se gioca al massimo può vincere”

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JANNIK SINNER e NOVAK DJOKOVIC Si Allenano Insieme Sul Centre Court — Wimbledon 2026 È Arrivato

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