Dopo la vittoria a Lecce, l’allenatore della squadra di calcio ha commentato la prestazione dei suoi giocatori, sottolineando alcune difficoltà nel gestire le occasioni offensive. Ha anche parlato della mancanza di un attaccante chiave, definendolo essenziale per il gioco della squadra. In un’altra intervista, un collega ha invece elogiato un attaccante di punta, affermando che senza di lui sarebbe difficile ottenere determinati risultati.

Dusan Vlahovic in questo sabato sera ha avuto tutto e tutto insieme: ha segnato, gli è stato annullato un gol, ha sprecato un’occasione gigante, ha vinto a Lecce con la Juve e ha incassato un complimento non banale di Luciano Spalletti. “La mancanza di Vlahovic l’abbiamo sofferta come il pane - ha detto a fine partita l'allenatore della Juve -. Non si può giocare a calcio senza uno con le sue caratteristiche, senza un terminale fisico, forte, che fa gol. Anche David fa gol ma la palla addosso.”. La frase è stata interrotta da un botta e risposta, ma il senso è chiaro: a David la palla addosso non puoi darla con quella facilità. Pronostico: Dusan sarà titolare in tutto questo finale di stagione.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Spalletti esalta Vlahovic: "Non si può giocare senza uno come lui. Assurdo vincere solo 1-0"

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