Paolo Belli stop a tutti gli impegni dopo la tragedia | annullato il tour

Da tivvusia.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Paolo Belli ha annullato tutte le sue attività artistiche e il tour in programma. La decisione è stata comunicata da PB Produzioni, che gestisce il cantautore e conduttore televisivo. La sospensione delle sue attività è temporanea, senza ulteriori dettagli sui motivi. La notizia è stata resa nota attraverso una nota ufficiale pubblicata sul sito del management.

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Le attività artistiche di Paolo Belli sono momentaneamente sospese. Ad annunciarlo è stata PB Produzioni, il management del cantautore e conduttore televisivo, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. La decisione arriva dopo il tragico incidente avvenuto nelle campagne della Bassa Reggiana, dove il 41enne Alessandro Magnani è stato travolto dalla bicicletta condotta da Paolo Belli. L’artista, secondo quanto ricostruito, è stato il primo a prestare soccorso all’uomo, in attesa dell’arrivo dei sanitari e dell’elisoccorso. Paolo Belli sotto shock dopo la tragedia. Nelle ore successive all’incidente, la principale preoccupazione di Paolo Belli è stata conoscere le condizioni di Magnani. 🔗 Leggi su Tivvusia.it

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