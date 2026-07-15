La procura ha deciso di archiviare l’indagine sull’incidente tra una bicicletta, condotta dal cantante Paolo Belli, e un pedone di 41 anni, avvenuto nelle campagne della Bassa Reggiana. La vittima, Alessandro Magnani, è deceduta a seguito dello scontro. La decisione è stata comunicata dopo aver esaminato tutti gli elementi raccolti nell’ambito delle verifiche.

Si è aggravato il bilancio dell’ incidente avvenuto nelle campagne della Bassa Reggiana: è morto Alessandro Magnani, il pedone di 41 anni rimasto coinvolto nello scontro con la bicicletta guidata dal cantante Paolo Belli. L’uomo è deceduto all’ Ospedale Maggiore di Parma, dove era ricoverato in condizioni gravissime. Il sinistro si è verificato nella tarda mattinata di lunedì a Cognento, località compresa tra Correggio e Campagnola Emilia. Secondo i primi elementi raccolti, l’impatto è avvenuto intorno alle 12, mentre Paolo Belli percorreva la strada in bicicletta. Alessandro Magnani stava svolgendo la propria attività lavorativa. Dopo avere effettuato alcune consegne di notifiche per una società che opera nella distribuzione dell’energia elettrica, si stava dirigendo nuovamente verso la sua auto quando si è verificato l’incidente. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Paolo Belli e l’incidente mortale, la decisione della procura dopo la tragedia

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