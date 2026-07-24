Paolo Belli annullato il concerto di Merano | il Summer Tour verso la cancellazione definitiva

Il concerto di Paolo Belli previsto per il 6 agosto a Merano è stato annullato, secondo quanto comunicato dagli organizzatori. La cancellazione si aggiunge alla scomparsa del calendario dal profilo Instagram dell’artista, indicando la possibile fine del Summer Tour. Non sono state fornite altre motivazioni ufficiali o dettagli sulle ragioni dell’annullamento.

Annullato il concerto del 6 agosto a Merano: lo confermano a Fanpage.it gli organizzatori. Dopo la sparizione del calendario da Instagram, il Summer Tour di Paolo Belli va verso la cancellazione definitiva. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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