Paolo Belli ha scritto una lettera alla famiglia di Alessandro Magnani per esprimere la sua vicinanza | l’omelia del parroco e il ricordo degli amici ai funerali del 41enne travolto con la bici
Sul feretro di un uomo di 41 anni, morto dopo essere stato travolto in bicicletta, sono stati posti una maglia azzurra del Napoli, un pallone da pallavolo, una sciarpa granata e un album degli 883. Durante i funerali, un sacerdote ha letto un’omelia e amici hanno ricordato il defunto. Un messaggio di vicinanza è stato inviato alla famiglia da un noto cantante.
La maglia azzurra del Napoli adagiata sul feretro, affiancata da un pallone da pallavolo, dalla sciarpa granata del Gruppo Vandelli della Reggiana e da un album degli 883. Ad accompagnare l’uscita dalla parrocchia dell’Immacolata Concezione alla Crocetta, le note dei brani “ Grazie mille” e “ Gli anni” di Max Pezzali. In questo scenario, davanti a circa 500 persone, si sono svolti i funerali di Alessandro Magnani, il 41enne deceduto in seguito alle conseguenze di un incidente stradale in cui è stato urtato dalla bicicletta condotta da Paolo Belli. Al centro delle cronache relative all’ultimo saluto, c’è il gesto formale intrapreso da Paolo Belli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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