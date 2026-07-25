Sul feretro di un uomo di 41 anni, morto dopo essere stato travolto in bicicletta, sono stati posti una maglia azzurra del Napoli, un pallone da pallavolo, una sciarpa granata e un album degli 883. Durante i funerali, un sacerdote ha letto un’omelia e amici hanno ricordato il defunto. Un messaggio di vicinanza è stato inviato alla famiglia da un noto cantante.

La maglia azzurra del Napoli adagiata sul feretro, affiancata da un pallone da pallavolo, dalla sciarpa granata del Gruppo Vandelli della Reggiana e da un album degli 883. Ad accompagnare l’uscita dalla parrocchia dell’Immacolata Concezione alla Crocetta, le note dei brani “ Grazie mille” e “ Gli anni” di Max Pezzali. In questo scenario, davanti a circa 500 persone, si sono svolti i funerali di Alessandro Magnani, il 41enne deceduto in seguito alle conseguenze di un incidente stradale in cui è stato urtato dalla bicicletta condotta da Paolo Belli. Al centro delle cronache relative all’ultimo saluto, c’è il gesto formale intrapreso da Paolo Belli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Paolo Belli ha scritto una lettera alla famiglia di Alessandro Magnani per esprimere la sua vicinanza”: l’omelia del parroco e il ricordo degli amici ai funerali del 41enne travolto con la bici

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El Papa León XIV Encontró una Carta Olvidada… y Cambió el Destino de Quienes Nadie Recordaba

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