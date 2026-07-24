Una donna ha dichiarato di aver perso marito e figlio, affermando di accettare la volontà divina. Oggi si sono svolti i funerali di un uomo di 41 anni, morto il 14 luglio in un incidente in bicicletta nelle campagne della Bassa Reggiana. La famiglia ha scelto di usare un pallone da pallavolo e il logo del Napoli Calcio come simboli per ricordare le passioni di Alessandro Magnani, noto come “Magnaus”.

Un pallone da pallavolo e il logo del Napoli Calcio. Sono questi i due simboli scelti dalla famiglia per onorare le grandi passioni di Alessandro Magnani, il 41enne, conosciuto dagli amici come “Magnaus”, deceduto lo scorso 14 luglio a seguito dell’incidente avvenuto nelle campagne della Bassa Reggiana con la bicicletta di Paolo Belli. Come riporta il quotidiano Il Resto del Carlino, sul ricordino funebre è stata stampata una fotografia dell’uomo scattata allo stadio Diego Armando Maradona, con indosso la maglia della squadra partenopea, accompagnata da una dedica precisa: “L’onestà, la generosa disponibilità, il rispetto per tutti, hanno ispirato la sua vita”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il Signore mi ha tolto marito e figlio, accetto la sua volontà”: parla la mamma di Alessandro Magnani, il 41enne morto nell’incidente in bici con Paolo Belli. Oggi i funerali

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Fiancé framed her to death;reborn,she & her secretly-loving prince seek revenge.He realizes his love

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