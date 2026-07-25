Un complesso balneare di oltre 1.800 metri quadrati, includente discoteca, ristorante e bar, è stato sequestrato dopo aver occupato abusivamente un’area demaniale marittima. La struttura, senza autorizzazioni, aveva trasformato la tratto di spiaggia in un’attività commerciale estiva. L’intervento ha riguardato l’intera area, sottraendola alla collettività. La gestione non autorizzata comprendeva anche un mini-club e un piano bar, con il tutto in riva al mare.

Un’intera area demaniale marittima di oltre 1.800 metri quadrati sottratta alla collettività e trasformata, senza le dovute autorizzazioni di legge, in un lucrativo business estivo con tanto di l ido, bar, ristorante, mini-club, piano bar e persino discoteca in riva al mare. È lo scenario emerso a Paola, nota località della costa tirrenica cosentina, dove i finanzieri della Compagnia di Paola e i militari della Capitaneria di Porto locale, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo d'iniziativa che ha portato all’apposizione dei sigilli all’intero complesso balneare e a tutte le attrezzature e strutture ad esso riconducibili. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Paola, 1.800 metri di spiaggia occupati abusivamente: sequestrato intero complesso balneare con discoteca e ristorante

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