Durante controlli congiunti sulla spiaggia, sono stati rimossi circa 2.116 metri quadrati di occupazioni abusive. L’operazione è stata condotta dalla Capitaneria di porto, in collaborazione con l’Agenzia del Demanio e la Polizia locale di Casal Borsetti. Le verifiche hanno riguardato lo stato delle aree libere lungo il litorale ravennate, che ora sono di nuovo accessibili al pubblico. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali sanzioni o interventi specifici.

Più di 2.100 i metri quadrati di spiaggia lungo il litorale ravennate tornano a essere a disposizione di tutti. È il risultato dei controlli svolti dalla Capitaneria di porto - Guardia costiera insieme all’Agenzia del Demanio e, a Casal Borsetti, con il supporto della Polizia locale. Le verifiche hanno infatti permesso di riportare entro i limiti delle concessioni alcune aree che erano state occupate abusivamente. Nel dettaglio sono stati liberati 532 metri quadrati a Lido di Classe, 490 a Marina Romea, 510 a Lido di Savio e 584 a Casal Borsetti su cui erano stati posizionati lettini, ombrelloni, piccoli depositi e campi da gioco. Non si tratta di un’operazione straordinaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Controlli agli stabilimenti. Occupati abusivamente 2116 mq di spiaggia libera

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