Serata da discoteca abusiva noto stabilimento balneare sequestrato

Nella notte tra l’1 e il 2 giugno, un locale sulla spiaggia del litorale di Vico Equense è stato sequestrato dopo aver ospitato una serata con centinaia di giovani, senza autorizzazioni. La discoteca abusiva ha portato al sequestro della struttura, che era stata utilizzata come luogo di divertimento non autorizzato. Le forze dell’ordine hanno interrotto l’evento e proceduto ai controlli, interrompendo l’attività senza autorizzazione.

Una serata danzante con centinaia di giovani è stata interrotta nella notte tra l’1 e il 2 giugno in uno stabilimento balneare del litorale di Vico Equense. La struttura è stata poi sottoposta a sequestro preventivo.Il controllo è stato effettuato dai militari della stazione navale di Napoli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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