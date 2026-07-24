Lo sloveno ha vinto sulla salita dell’Alpe d’Huez, stabilendo un nuovo record, battendo il precedente di Pantani. Ha concluso davanti a Lenny Martinez e Richard Carapaz. Nell’ultima tappa, Evenepoel ha perso altri 2 minuti e 30 secondi rispetto al leader della classifica generale. La vittoria rappresenta la quinta di questa edizione del Tour de France 2026.

Lo sloveno conquista la quinta vittoria in questa edizione precedendo Lenny Martinez e Richard Carapaz. Evenepoel perde altri 2’30” dalla maglia gialla. Tadej Pogacar continua a dominare il Tour de France 2026. Lo sloveno della UAE Team Emirates XRG ha conquistato anche la diciannovesima tappa, la Gap-Alpe d’Huez di 127,9 chilometri, ottenendo la quinta vittoria nell’attuale edizione della Grande Boucle e la ventiseiesima complessiva in carriera. Martinez e Carapaz hanno provato a resistere fino alle battute conclusive, ma l’azione di Pogacar si è rivelata ancora una volta decisiva. Lo sloveno ha recuperato il distacco e ha staccato gli avversari lungo l’ascesa finale, conquistando una delle tappe più prestigiose del Tour. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Tour de France 2026, Pogacar trionfa sull’Alpe d’Huez e batte il record di Pantani

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TOUR DE FRANCE 2026 - POGACAR SEUL AU MONDE écrase la concurrence dans le Tourmalet, Seixas solide

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