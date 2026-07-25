L’Ungheria ha battuto l’Australia 13-12 nella semifinale della World Cup di pallanuoto maschile a Sydney, qualificandosi per la finale. La partita si è conclusa con un vantaggio di un solo gol per i magiari. La finale si giocherà contro la vincente di Italia-Grecia.

L ‘Ungheria è la prima finalista della World Cup 2026 di pallanuoto maschile: a Sydney i magiari nella prima semifinale piegano per 13-12 i padroni di casa dell’Australia e staccano il pass per l’ultimo atto dove sfideranno la vincente di Italia-Grecia. La finalissima è prevista domani, domenica 26 luglio, alle ore 10.00 italiane, mentre la sfida per il terzo posto è in programma alle ore 6.30 italiane. Nel primo quarto l’Ungheria passa con Nagy, ma Putt e Berehulak ribaltano la situazione, poi Vigvari riacciuffa il pari, ma Byrnes dà il 3-2 all’Australia. Nella seconda frazione ancora Nagy pareggia, ma Byrnes riporta in vantaggio i padroni di casa, poi arriva il nuovo pari del solito Nagy. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Pallanuoto, l’Ungheria piega l’Australia ed è la prima finalista della World Cup

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