Pallanuoto femminile la Russia elimina l’Olanda in World Cup La Spagna piega di misura l’Ungheria
Durante i quarti di finale della World Cup 2026 di pallanuoto femminile, la Russia ha eliminato l’Olanda, mentre la Spagna ha vinto contro l’Ungheria con un punteggio ristretto. In Australia, le padrone di casa hanno sconfitto l’Italia per 15-14, portando la squadra italiana nel girone dal quinto all’ottavo posto. La competizione si è svolta a Sydney, con le partite che hanno concluso questa fase della manifestazione.
A Sydney, in Australia, si completano i quarti di finale della World Cup 2026 di pallanuoto femminile: le padrone di casa dell’ Australia eliminano l’Italia battendola di misura per 15-14 e relegano il Setterosa al tabellone dal 5° all’8° posto. Dallo stesso lato del tabellone gli Stati Uniti regolano la Cina per 14-8. Le statunitensi, dopo il 5-4 del primo quarto, prendono il largo nelle fasi centrali del match, con parziali di 2-0 e 3-0, arrivando all’ultimo intervallo sul 10-4, prima di gestire fino al 14-8 finale. Per le statunitensi poker di Ausmus, per le cinesi doppietta di Shao. Dall’altro lato del tabellone, invece, la Russia elimina nettamente i Paesi Bassi, sconfitti per 11-6. 🔗 Leggi su Oasport.it
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