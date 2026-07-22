Pallanuoto femminile la Russia elimina l’Olanda in World Cup La Spagna piega di misura l’Ungheria

Notizia in breve

Durante i quarti di finale della World Cup 2026 di pallanuoto femminile, la Russia ha eliminato l’Olanda, mentre la Spagna ha vinto contro l’Ungheria con un punteggio ristretto. In Australia, le padrone di casa hanno sconfitto l’Italia per 15-14, portando la squadra italiana nel girone dal quinto all’ottavo posto. La competizione si è svolta a Sydney, con le partite che hanno concluso questa fase della manifestazione.