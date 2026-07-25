Pallanuoto l’Italia non sfrutta l’occasione e si arrende alla Grecia nella semifinale di World Cup

Notizia in breve

Nella semifinale di World Cup di pallanuoto, la Grecia ha sconfitto l’Italia 10-9. La partita si è svolta a Sydney e si è conclusa con la Grecia che si è qualificata per la finale contro l’Ungheria. La gara si è decisa negli ultimi minuti, con la squadra greca che ha mantenuto il vantaggio fino al termine. L’Italia ha tentato di recuperare, ma non è riuscita a invertire l’andamento del punteggio.