Pallanuoto l’Italia non sfrutta l’occasione e si arrende alla Grecia nella semifinale di World Cup

Da oasport.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella semifinale di World Cup di pallanuoto, la Grecia ha sconfitto l’Italia 10-9. La partita si è svolta a Sydney e si è conclusa con la Grecia che si è qualificata per la finale contro l’Ungheria. La gara si è decisa negli ultimi minuti, con la squadra greca che ha mantenuto il vantaggio fino al termine. L’Italia ha tentato di recuperare, ma non è riuscita a invertire l’andamento del punteggio.

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Nella seconda semifinale di World Cup, competizione che si concluderà domani a Sydney, la Grecia piega l’Italia 10-9 e conquista così il pass per la finale contro l’Ungheria. Gli azzurri non sfruttano l’occasione e dovranno così accontentarsi di giocare la finale per il terzo e quarto posto contro l’Australia. Una partita nella quale l’importanza della posta in palio si percepisce fin dalle prime battute si sblocca con il gol di Dolce dalla distanza. Gli azzurri sembrano decisamente più pimpanti rispetto ai rivali, producono tanto in attacco, ma vanno a cozzare contro la clamorosa giornata di grazia del portiere avversario Tzortzatos. La... 🔗 Leggi su Oasport.it

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