Le semifinali della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, in programma a Sydney, in Australia, si disputeranno domani, sabato 25 luglio: l’ultimo match di giornata riguarderà il Settebello che, nel secondo incontro ad eliminazione diretta, affronterà la Grecia. La sfida tra azzurri ed ellenici sarà l’ultima del programma ed avrà inizio alle ore 12.15 italiane: la vincente affronterà in finale la vincente di Australia-Ungheria alle ore 10.00 italiane di domenica 26 luglio. Le perdenti si giocheranno il terzo posto alle ore 6.30. Per il match tra Settebello e Grecia della semifinale della World Cup 2026 di pallanuoto maschile la diretta tv non sarà prevista, mentre la diretta streaming sarà a cura di Rai Play Sport 2 ed Eurovision Sport, infine la Diretta Live testuale sarà fruibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Oasport.it - Italia-Grecia, World Cup pallanuoto 2026: orario semifinale 25 luglio, programma, streaming

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Italia - Grecia 5-12: gli Highlights | Europei maschili di Pallanuoto 2026

Notizie e thread social correlati

Dove vedere in tv Italia-Grecia, World Cup pallanuoto 2026: orario semifinale, programma, streamingL’Italia giocherà contro la Grecia nella semifinale della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, prevista per sabato 25 luglio alle 12 a Sydney.

Italia-Georgia, World Cup pallanuoto 2026: orario 23 luglio, tv, programma, streamingIl 23 luglio si giocano i quarti di finale della World Cup di pallanuoto maschile a Sydney.

Temi più discussi: Dove vedere in tv Italia-Grecia, World Cup pallanuoto 2026: orario semifinale, programma, streaming; Pallanuoto, Settebello in semifinale di World Cup: Georgia ko 18-12; World Cup. Italia-Georgia 18-12, Settebello in semifinale con la Grecia; World Cup. Italia-Georgia 18-12, Settebello in semifinale con la Grecia.

World Cup. Italia-Georgia 18-12, Settebello in semifinale x.com

Italia-Grecia, World Cup pallanuoto 2026: orario semifinale 25 luglio, programma, streamingLe semifinali della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, in programma a Sydney, in Australia, si disputeranno domani, sabato 25 luglio: l'ultimo match ... oasport.it

World Cup, l’Italia punta la finale: gli azzurri devono superare l’ostacolo GreciaSarà uno dei classici della tradizione internazionale a decidere la seconda finalista. Nella seconda semifinale della Final Eight di World Cup, ... oasport.it