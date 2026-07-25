Italia-Grecia oggi in tv World Cup pallanuoto 2026 | orario semifinale canale streaming
Oggi, sabato 25 luglio, si giocano le semifinali maschili della World Cup 2026 di pallanuoto a Sydney. L’Italia affronta la Grecia in una delle sfide decisive. L'incontro sarà trasmesso in diretta televisiva e disponibile in streaming, con orario ancora da comunicare. La competizione vede ancora in corsa quattro squadre, tra cui l’Italia, che cerca di avanzare alla finale.
Oggi, sabato 25 luglio, si disputeranno le semifinali maschili delle Finals della World Cup 2026 di pallanuoto: tra le quattro protagoniste ancora in corsa a Sydney, in Australia, c’è anche l’Italia, che nel penultimo atto della competizione affronterà la Grecia. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GRECIA DI PALLANUOTO DALLE 12.15 Il match tra il Settebello e gli ellenici sarà la seconda semifinale del programma, ed inizierà alle ore 12.15, mentre l’altra sfida del penultimo atto, tra Australia ed Ungheria, si giocherà alle ore 10.30. Le due vincenti si giocheranno il titolo domani, domenica 26 luglio, alle ore 10.00, mentre le perdenti si sfideranno per il terzo posto alle ore 6. 🔗 Leggi su Oasport.it
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