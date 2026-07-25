Pallanuoto femminile Italia travolta dai Paesi Bassi | Setterosa sesto in World Cup
L’Italia si è classificata sesta alle Finali della World Cup 2026 di pallanuoto femminile a Sydney, perdendo la partita per il quinto posto contro i Paesi Bassi con un punteggio di 12-5. La finale per il piazzamento è stata dominata dalle neerlandesi, che hanno ottenuto la vittoria con un margine di sette reti. La squadra italiana conclude così la competizione con questa posizione.
A Sydney, in Australia, l’Italia chiude al sesto posto le Finals della World Cup 2026 di pallanuoto femminile: il Setterosa cede nettamente il passo ai Paesi Bassi nella finale per la quinta piazza, vinta dalle neerlandesi con il netto score di 12-5. Nel primo quarto Cocchiere porta avanti il Setterosa, i Paesi Bassi ribaltano lo score e passano a condurre sull’1-2, ma ancora Cocchiere firma il 2-2. Il primo break, però, porta la firma delle neerlandesi, che allungano per la prima volta a +2 sul 2-4. Nella seconda frazione i Paesi Bassi si portano sul +3, poi Bettini dopo 10? di digiuno offensivo dell’Italia, riporta il Setterosa a -2. Le neerlandesi, però, doppiano ancora le azzurre, ed arrivano a metà gara sul +3, portandosi sul punteggio di 3-6. 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Italia.
Notizie e thread social correlati
LIVE Italia-Australia, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: il Setterosa cerca l’impresa in gara seccaL’Italia affronta l’Australia nei quarti di finale della World Cup di pallanuoto femminile 2026.
LIVE Italia-Australia 4-4, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: Bettini trascina il Setterosa nel 1° quartoL'incontro tra Italia e Australia nella pallanuoto femminile ai Mondiali 2026 si è concluso con un punteggio di 4-4.
Pallanuoto femminile, la Russia elimina i Paesi Bassi in World Cup. La Spagna piega di misura l’UngheriaA Sydney, in Australia, si completano i quarti di finale della World Cup 2026 di pallanuoto femminile: le padrone di casa dell'Australia eliminano ... oasport.it
Italia-Australia oggi in tv, World Cup pallanuoto femminile 2026: orario, canale in chiaro, streamingI quarti di finale della World Cup 2026 di pallanuoto femminile si disputeranno oggi, mercoledì 22 luglio, a Sydney, in Australia: l'Italia, nel primo ... oasport.it