Pallanuoto femminile Italia travolta dai Paesi Bassi | Setterosa sesto in World Cup

Da oasport.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Italia si è classificata sesta alle Finali della World Cup 2026 di pallanuoto femminile a Sydney, perdendo la partita per il quinto posto contro i Paesi Bassi con un punteggio di 12-5. La finale per il piazzamento è stata dominata dalle neerlandesi, che hanno ottenuto la vittoria con un margine di sette reti. La squadra italiana conclude così la competizione con questa posizione.

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A Sydney, in Australia, l’Italia chiude al sesto posto le Finals della World Cup 2026 di pallanuoto femminile: il Setterosa cede nettamente il passo ai Paesi Bassi nella finale per la quinta piazza, vinta dalle neerlandesi con il netto score di 12-5. Nel primo quarto Cocchiere porta avanti il Setterosa, i Paesi Bassi ribaltano lo score e passano a condurre sull’1-2, ma ancora Cocchiere firma il 2-2. Il primo break, però, porta la firma delle neerlandesi, che allungano per la prima volta a +2 sul 2-4. Nella seconda frazione i Paesi Bassi si portano sul +3, poi Bettini dopo 10? di digiuno offensivo dell’Italia, riporta il Setterosa a -2. Le neerlandesi, però, doppiano ancora le azzurre, ed arrivano a metà gara sul +3, portandosi sul punteggio di 3-6. 🔗 Leggi su Oasport.it

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