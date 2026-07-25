Pallanuoto femminile Italia travolta dai Paesi Bassi | Setterosa sesto in World Cup

Notizia in breve

L’Italia si è classificata sesta alle Finali della World Cup 2026 di pallanuoto femminile a Sydney, perdendo la partita per il quinto posto contro i Paesi Bassi con un punteggio di 12-5. La finale per il piazzamento è stata dominata dalle neerlandesi, che hanno ottenuto la vittoria con un margine di sette reti. La squadra italiana conclude così la competizione con questa posizione.