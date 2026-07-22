LIVE Italia-Australia World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | il Setterosa cerca l’impresa in gara secca
L’Italia affronta l’Australia nei quarti di finale della World Cup di pallanuoto femminile 2026. La partita si svolge in gara secca, con il Setterosa che cerca di conquistare la qualificazione alle semifinali. La sfida è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra I talia ed Australia, partita valevole per i quarti di finale della World Cup di pallanuoto femminile 2026. A Sydney (Australia) entra nel vivo la World Cup con l’ultimo capitolo di quest’edizione: nella piscina australiana andranno in scena le fasi finali sia del torneo maschile che di quello femminile. Il Setterosa di Maurizio Mirarchi va a caccia dell’impresa contro le padrone di casa. Le azzurre, guidate dal nuovo CT, affronteranno le vice-campionesse olimpiche in una partita da dentro o fuori con in palio le semifinali. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Settebello e Setterosa a Sydney per la Coppa del Mondo di pallanuoto | SBS Italian - SBS in Italiano
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